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- ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 120 ದಿನ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಲಹೀನ,ಕಣ್ಣೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ... ಆದರೂ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 120 ದಿನ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಲಹೀನ,ಕಣ್ಣೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ... ಆದರೂ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
Lion cubs birth: ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗುವ ಪಯಣ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ! ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಣ್ಣೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿರುವ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾದ ಸಿಂಹನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಸವಾಲು
ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾದ ಸಿಂಹನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಸವಾಲು
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಧಿಯು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾದ ಸಿಂಹದ ಜನನ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ
ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಿಂಹದ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಘರ್ಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವು ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕು ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಗರ್ಭಾವಧಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹಿಣಿಯು ಕೇವಲ 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗರ್ಭಾವಧಿಯು ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಾಡಿನ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹಿಣಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಸಿಂಹಿಣಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಿಣಿಯು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಐದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೈಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ತೂಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಡೆಯಲು ಅಶಕ್ತವಾಗಿರುವ ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹಿಣಿಯು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳು, ಗುಹೆಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹಗಳ ಗುಂಪಿನ (Pride) ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇಟೆಗಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಡಗಿಸಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಾ, ತಾನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ.
ಸಿಂಹದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ
ಸಿಂಹದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ
ಬೆಕ್ಕಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. 'ಪ್ರೈಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಡು ಸಿಂಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಗಂಡು ಸಿಂಹ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಘರ್ಜಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಗಂಡು ಸಿಂಹವೊಂದು ಹಳೆಯ ಗಂಡು ಸಿಂಹವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗುಂಪನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಉತ್ತಮ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.
ಮರಿಗಳು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮರಿಗಳು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಿನ ಸಮಯ. ಮರಿಗಳು ಆಟವಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಾಯಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮರಿಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮರಿಗಳು ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಂಡು ಸಿಂಹಗಳು ಹೊಸ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ತಮ್ಮ ಗುಂಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹುಲಿ
ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹುಲಿ
ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ಸದಸ್ಯರು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯ ಗರ್ಭಾವಧಿ ಸುಮಾರು 100 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹಿಣಿಯದ್ದು 120 ದಿನಗಳು. ಹುಲಿಗಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಿಂಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿಗಳು. ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಗುಂಪಿನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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