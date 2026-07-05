ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ನಂ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ನಂ 13 ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಆ ಭಯ!
Hotel room 13 mystery Kannada: ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 12ರ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ 14ನೇ ನಂಬರ್ನ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. 13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ! ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯ.
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು?
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು?
ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಸ್ತುಗಳ (Floors) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ 11, 12ರ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ 14ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ 13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದು
ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದು
ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಯದಿಂದ 13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಥಿಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೂಮ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು 13ರ ಬದಲಿಗೆ 12A, 14 ಅಥವಾ ‘M’ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ 13ನೇ ಅಕ್ಷರ) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಶುಭ
13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಶುಭ
13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಭಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಟರಿಸ್ಕೈಡೆಕಾಫೋಬಿಯಾ’ (Triskaidekaphobia) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಶುಭ ಅಥವಾ ಅನಿಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಭಯವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಶುಭವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅಶುಭವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ನಾರ್ಸ್ ಪುರಾಣ: ನಾರ್ಸ್ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ 13ನೇ ಅತಿಥಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ 13ನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಏಸುಪ್ರಭುವಿನ ಕೊನೆಯ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ (Last Supper) ಒಟ್ಟು 13 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ 13ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 'ಜೂಡಾಸ್' ಏಸುಪ್ರಭುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಶುಭದ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆ.
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 13ಕ್ಕಿಂತ 4 ಮತ್ತು 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 13ನೇ ನಂಬರ್ನ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.