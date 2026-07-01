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- ನೀಲಿ ಅಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗೋರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನೀಲಿ ಅಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗೋರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Psychology of the beach: ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಹೋದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಮೈಂಡ್ ರಿಸೆಟ್
ಮೈಂಡ್ ರಿಸೆಟ್
ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ, ಫೋನ್ ಮೆಸೇಜ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಏನನ್ನೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲೆಗಳನ್ನ, ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಮೈಂಡ್ ರಿಸೆಟ್' ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ
ಜಾಸ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ
ನದಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯೋರು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ನೋಟ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೈಜವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಶನ್
ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಶನ್
ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸದ್ದು ಒಂದೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ಮೆದುಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಗುರವಾದ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ.
ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಜೊತೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ.. ನಿಮಗೆ ಬೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾರಿ ಅದು!
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