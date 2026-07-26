ಸರಳವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರಗಳಿಲ್ಲದ ಸೀರೆ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇನ್, ಬಿಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಸೀರೆಗಳು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಿನಿನ್ ಸೀರೆಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಈ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಪೂರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಿನಿನ್ ಕ್ಲಾಥ್ ಬೆಸ್ಟ್
ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಗಳ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸರಳವಾದ ಆಭರಣದ ಜೊತೆ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಆಂಡ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಖಾದಿ ಸೀರೆಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾದಿ ಸೀರೆಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್.
ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ಝಾ ಸೀರೆಗಳು ಸೂಕ್ತ. ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಸೂಪರ್, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಗುರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
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