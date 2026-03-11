ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ?
Mobile Signal Loss in Lifts: ನಾವು ಇಂದು ಅತೀ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಯವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವವಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿಲ್ಲ.
ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದರೂ, ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಹಾದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೆಟಲ್ ಶೀಲ್ಡ್
ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಂತಹ ಲೋಹದ ಪದರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾರಡೆ ಕೇಜ್
ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ 'ಫ್ಯಾರಡೆ ಕೇಜ್' ಪ್ರಭಾವ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆಗಳು
ಲಿಫ್ಟ್ ಇರುವ ಗುಂಡಿಯು (Shaft) ದಪ್ಪವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪದರಗಳು
ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಳಸುವ ಟೈಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ವಾಲಪೇಪರ್ಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಗಾಜಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಚಾವ್
ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದರೂ, ಚಲಿಸುವ ಲಿಫ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತಂಕಪಡಬೇಡಿ. ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಇಂಟರ್ಕಾಮ್' ಅಥವಾ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬಟನ್' ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.