- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿರಬೇಕು? ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
Fridge wall gap: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಬಹುದು! ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರ
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಪಮಾನವು 35 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಅಗತ್ಯ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮನೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದುವೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು.
ಅಂತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅದರ ಸುತ್ತ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ (Ventilation) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ?
ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ
ಅಂತರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಸಿಯಾದಷ್ಟೂ ಅದನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಲು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್
ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಜ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿತ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿರಬೇಕು?
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಶಾಖವು ಗೋಡೆಗೆ ತಗುಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ನತ್ತ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಅಗತ್ಯ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಗಾಳಿಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧೂಳು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (Coils) ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. ಧೂಳು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಫ್ರಿಜ್ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ.
