ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೂ , ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಇರೋ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಇವು ಸದಾ ನೀರಿನ ಕಡೆಗೇ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ?
Coconut trees leaning towards sea: ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಸದಾ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೇ ಬಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ನೋಟ. ಆದರೆ, ಈ ಮರಗಳು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ನಗರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ? ಮತ್ತು ಅವು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೇ ಏಕೆ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ರೋಚಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿರುವುದರ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿರುವುದರ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮರಗಳು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ. ಈ ಮರಗಳು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಂ' (Phototropism) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆಕಾಶವು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಮರಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯಂತೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ?
ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ?
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೀಜ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊರಪದರವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತೇಲಬಲ್ಲದು. ಬಲಿತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಅದನ್ನು ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಬೀಜಗಳು ಹೀಗೆ ಹರಡಿ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 'ಹೈಡ್ರೋಕೋರಿ' (Hydrochory) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತೇಲಿದರೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಳಗಿನ ಬೀಜ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ದಡ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗರಿಗಳು
ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗರಿಗಳು
ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಗರಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ 'ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್'ಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತದೋ, ಮರದ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Photosynthesis) ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇವು ಕರಾವಳಿಯ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಮರಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಸಂಬಂಧ
ಮರಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಸಂಬಂಧ
ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮರಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ಅವು ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮರಳಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀರು ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೋಸಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ದಡಕ್ಕೆ ತರುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮರಳನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
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