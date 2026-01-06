- Home
- Life
- ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕಿರುತ್ತೆ?, ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾರಣವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕಿರುತ್ತೆ?, ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾರಣವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
Why Chargers Are Black Or White: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜರ್ನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರೆ ಏಕೆ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?.
ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಂತೆಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ಟೆಪ್ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಈ ಶಾಖವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ
ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಿರುತ್ತೆ?
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳು ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಬಲ್ಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು UV ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಅವನತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ಅನೇಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬ್ರೋಮೈಡ್ನಂತಹ ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಅದನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಪರಿಚಯ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜರ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನಗಳ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.