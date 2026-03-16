ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಜಡಾವು ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜುಮ್ಕಾ ಕಿವಿಯೋಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಜಾಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಜಾಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಜಡಾವು ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್ (ನೇತಾಡುವ ಆಭರಣ) ಇದೆ.
ಪರ್ಲ್ ಜಡಾವು ಟಾಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸೂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಕೂದಲನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಜಡಾವು ಚಾಂದ್ಬಾಲಿಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಧರಿಸಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಡಾವು ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಜಡಾವು ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಇದು ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೀರೆ, ಸೂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತಂತಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಜಡಾವು ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಜಡಾವು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.
