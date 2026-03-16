Kannada

ಹರಳು-ಮುತ್ತು, ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು:​ ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಡಾವು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಡಾವು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್​ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Mar 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:rudradhan Instagram
Kannada

ಜಡಾವು ಜುಮ್ಕಾ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಜಡಾವು ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜುಮ್ಕಾ ಕಿವಿಯೋಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

Image credits: rudradhan Instagram
Kannada

ಜಡಾವು ಜಾಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಜಾಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಜಾಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್​ಗಳ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಜಡಾವು ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್ (ನೇತಾಡುವ ಆಭರಣ) ಇದೆ.

Image credits: rudradhan Instagram
Kannada

ಪರ್ಲ್ ಜಡಾವು ಟಾಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಪರ್ಲ್ ಜಡಾವು ಟಾಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸೂಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಕೂದಲನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: rudradhan Instagram
Kannada

ಜಡಾವು ಚಾಂದ್​ಬಾಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಜಡಾವು ಚಾಂದ್​ಬಾಲಿಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಧರಿಸಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಡಾವು ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Image credits: rudradhan Instagram
Kannada

ಜಡಾವು ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್

ಜಡಾವು ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಇದು ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೀರೆ, ಸೂಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: rudradhan Instagram
Kannada

ತಾರ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಜಡಾವು ಕಿವಿಯೋಲೆ

ತಂತಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಜಡಾವು ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಜಡಾವು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್​ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: rudradhan Instagram

