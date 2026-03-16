ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಹಂದಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು 2026ರ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್.
ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣದವರು ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಬದಲು, ತಿಳಿಯಾಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಬದಲು ಮಂಡಲ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಿದೆ. ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟ ಎಂದಾದರೆ, ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ.
ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಹಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗೋರಂಟಿ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಕೈ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುವತಿಯರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಚೌಕಾಕಾರದ ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಜ್ರದಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
