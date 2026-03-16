ಮೆಹಂದಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ & ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
fashion Mar 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಹಂದಿ

ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಹಂದಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು 2026ರ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌.

Image credits: instagram
ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆ ಮೆಹಂದಿ

ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣದವರು ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳ ಬದಲು, ತಿಳಿಯಾಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಜಾಲ್ ಮಂಡಲ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಹಂದಿ

ಕೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳ ಬದಲು ಮಂಡಲ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಿದೆ. ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram- henna_art_jabalpur
ಕೈ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಹಂದಿ

ನಿಮಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟ ಎಂದಾದರೆ, ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. 

Image credits: insta- henna_art_jabalpur
ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿ

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಹಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗೋರಂಟಿ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಡಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಹಂದಿ

ಈ ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಕೈ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುವತಿಯರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಂದನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಹಂದಿ

ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಚೌಕಾಕಾರದ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಜ್ರದಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: instagram

