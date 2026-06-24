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- ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ Mobile Check ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ!
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ Mobile Check ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ!
Constantly checking phone for messages: ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೋಡೋದೇ ಫೋನ್. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನವೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರದಿದ್ದರೂ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೂ ಖುಷಿ
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಡ್ರೈವ್' (Curiosity Drive) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ (Dopamine) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್, ಲೈಕ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ?
ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 'ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (Variable Reward System). ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾನಸಿಕ ತತ್ವ. ಫೋನ್ ತೆಗೆದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೆಸೇಜ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ, 'ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇರಬಹುದು' ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್' (FOMO) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೇನೋ ಎಂಬ ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋನ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶ ಆಧರಿಸುತ್ತವೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಣ್ಣ, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗುರುತುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಒಂಟಿತನ ಅಥವಾ ಬೋರ್ ಆದಾಗಲೂ ನಾವು ಫೋನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು.
ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡುವುದು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ದೂರ ಇಡುವುದು.
ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಫೋನ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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