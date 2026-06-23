ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳಿಗಾಗಲೀ, ಮನೆಗಳಿಗಾಗಲೀ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾಗಿಲುಗಳು ಏಕಿರುತ್ತಿದ್ದವು?
Traditional Indian doors: ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳ 'ಸಿಂಹದ್ವಾರ' ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು (Double-Leaf Doors) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿದ್ದವು. ಆ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಆಳವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ
ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಆಳವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ
ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುರುತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳು, ರಾಜಭವನಗಳು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ (ಸಿಂಹದ್ವಾರ) ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳು (Double-Leaf Doors) ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ (Space) ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಆಳವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ. ಆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಓಡಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Positive Energy) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಅದು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಬರಬಾರದು, ಅದು ಮನೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು (Ventilation)
ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು (Ventilation)
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿಗಳು, ಕೂಲರ್ಗಳು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗಿನ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮರದಿಂದ (ತೇಗ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಮರ) ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರುವುದು, ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳಾಗಿ
ವಿಭಜಿಸಿದರೆ ತೂಕವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹಾಕುವ ಅಗುಳಿಗಳು (ತಾಳಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳು
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆದಾಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತರುವಾಗ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು (Privacy) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಪರಮಾರ್ಥ ಅಡಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಕೋನಗಳು ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.