ಮಣ್ಣು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಪಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಎರಡು ವಾರ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ಬೀಜಗಳು ಸಸಿ ಆಗುತ್ತವೆ, ಅಂದಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹುಳ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಥವಾ ಗೋಮೂತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
90-100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾದಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೋಲು ಕೊಡಿ.
