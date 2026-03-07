Kannada

ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಿಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋವಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!

ಗೊಬ್ಬರ

ಮಣ್ಣು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಪಾಟ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಹಣ್ಣು ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.

ಸಸಿ ಆಗುತ್ತವೆ

ಎರಡು ವಾರ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ಬೀಜಗಳು ಸಸಿ ಆಗುತ್ತವೆ, ಅಂದಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಹುಳಗಳ ಬಾಧೆ

ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹುಳ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಥವಾ ಗೋಮೂತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ

ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು?

90-100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಕಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸಿಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾದಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕೋಲು ಕೊಡಿ.

