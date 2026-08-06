ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್’ ಎಂದೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಹಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್’ ಎಂದೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಹಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವ ಉಬ್ಬಿದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೂಪ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾ?
ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾವಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು Xenodermus javanicus. ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಹಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಾಡಿನ ಅಂಚು ಹಾಗೂ ತೇವವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಾವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಉಬ್ಬಿದ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೆಯಂತಿರುವ ಚಿಪ್ಪುಗಳು. ಇವು ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಥವಾ ಗರಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಳ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಾವು ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 3 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ದೇಹ ಇದರ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತದೆ?
ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಹಾವು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಗೊದರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವೂ ಇದೆ. ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ಈ ಹಾವು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಬ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆದರಿದಾಗ ‘ಫ್ರೀಜ್’ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು.
ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತ, ಆದರೆ ಸಾಕಲು ಕಷ್ಟ!
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸರೀಸೃಪ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅನುಭವಿ ಹಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಹಲವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳಿವೆ!
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸರೀಸೃಪಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಳ್ಳಿನಂತಹ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ರಚನೆಯಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪೈನಿ ಬುಷ್ ವೈಪರ್
ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವ ಒರಟಾದ, ಮುಳ್ಳಿನಂತಹ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ರಕ್ಷಾಕವಚದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಬುಷ್ ವೈಪರ್
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾವು. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಯಂತಹ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲೂ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಮತ್ತು ‘ರಿಪ್ಟೈಲ್’ ಟ್ರೆಂಡ್!
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಟ ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ‘dragon’ ಮತ್ತು ‘reptile’ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.