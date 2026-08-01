ಕೇವಲ ಒಂದು ಹನಿ ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಸಾಕು, ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಹನಿಯಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನೀರಿನ ಕಲೆ ಮಾಯ
Vaseline Tap Hack: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಹನಿಯಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹನಿ ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಲೆಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಮಾಯ
ಕಲೆಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಮಾಯ
ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ನಲ್ಲಿಗಳ (Taps) ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹನಿ ಹನಿಯಂತಹ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಜ್ಜಿದರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಹಚ್ಚಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಮಾಯವಾಗುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಏನಿದು ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್?
ಏನಿದು ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಂಕಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಅನ್ನು ಸವರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಗುರವಾಗಿ ಒರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜನರು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಎಂಬುದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ (Water Repellent) ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಜೆಲ್ಲಿಯು ತನ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶದ ಮೂಲಕ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದಾಗ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಪದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ
ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ
ಮೊದಲು ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹನಿ ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಡೀ ನಲ್ಲಿಗೆ ಸವರಿ. 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒರೆಸಿ. ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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