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- Indian Railways: ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್! ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹10,000 ದಂಡ, ಜೈಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Indian Railways: ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್! ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹10,000 ದಂಡ, ಜೈಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Indian railways new rules: ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ 1989ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿಡಲು ದಂಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 2026' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ನಗದು ದಂಡದ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ರೈಲ್ವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1989ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಭಾರಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಕಾದಿದೆ. ಈವರೆಗಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ದಂಡವನ್ನು 250 ರೂ.ಗಳಿಂದ 500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಿಷ್ಠ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ 2,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪುರುಷರಿಗೆ 2,500 ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ 500 ರೂ. ದಂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜಗಳವಾಡಿದರೆ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ 1,000 ರೂ. ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರೈಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ರೂ. ದಂಡ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ
ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಂಡಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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