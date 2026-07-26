Kitchen Tips: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒಣಗದಂತೆ, ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಇಡಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Kitchen Tips: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ
ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ
ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಶ್ರಮ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಮೂಲಕ ಅದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಂಶ), ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಆರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಎಳೆಯ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ತುದಿ ಮುರಿದಾಗ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವಂತಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜಗಳಿರುವ ಅಥವಾ ಬಲಿತ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತಗುಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ನಂತರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಏರ್-ಟೈಟ್ (ಗಾಳಿಯಾಡದ) ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಒಳಹೋಗದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಿಧಾನ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಿಧಾನ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒದ್ದೆ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒದ್ದೆಯಾದ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.