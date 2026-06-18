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- Bullet Train: ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ, 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ! ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Bullet Train: ಗಂಟೆಗೆ 320 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ, 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ! ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Hyderabad Bengaluru bullet train route: ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗವು 607-626 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರಲಿದೆ.
ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಭಾರತದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ನಗರಗಳಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು (ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್) ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು 607 ರಿಂದ 626 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಯೋಜನೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬೈ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು
ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸುಮಾರು 607 ರಿಂದ 626 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ರಿಂದ 15 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿರಬಹುದು. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಂಶಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಲ್ಲಮಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿರುವ ಮನ್ನನೂರ್ ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸೋಮಶಿಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನಂತಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬಳಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ..
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿಪಿಆರ್
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