ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಆರಾಮ, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ ಡಿಸೈನ್ಗಳು!
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸೋಫಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಜಾಗದ ಅಂದವೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸೋಫಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಸೋಫಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ
ಈಗಿನ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಬಬಲ್ ಸೋಫಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮೃದುವಾದ, ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಕುಶನ್ನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂರಲು ಅಥವಾ ಮಲಗಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು 20 ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ವ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಸೋಫಾ (Curved Bubble Sofa)
ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಸೋಫಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಫಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂರಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಡಿ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಟ್ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ (Classic White Bubble Sofa)
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎರಡೂ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಬಲ್ ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ 50-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಫಾ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೂದು ಮತ್ತು ಪೀಚ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ ತ್ರೀ ಸೀಟರ್
ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ನೀಲಿಯಂತಹ ಬ್ರೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತ್ರೀ ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾವನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಫಾಗಳು 20-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ
ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸೋಫಾ
ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಬಲ್ ಸೋಫಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಫಾವನ್ನು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸೋಫಾ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
