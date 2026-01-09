ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಕಲೆಗಳು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ. ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ
ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಗುಟಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
