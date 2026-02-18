ದೇಶದ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀ*ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ! ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀ*ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಘೀಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೇ, ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಪೋ*ರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವಿಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀ*ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀ*ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಟಾಪ್-5 ರಾಜ್ಯಗಳಿವು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರೂ ಅಶ್ಲೀ*ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವಿಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀ*ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಟಾಪ್-5 ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
5. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ:
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 4.70 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಡಲ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ವೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
4. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಅಶ್ಲೀ*ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 5.30% ಮಂದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 'ಆ' ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ.
3. ಗುಜರಾತ್:
ಇನ್ನು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪೋ*ರ್ನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 6.30% ಮಂದಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2. ಕರ್ನಾಟಕ:
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ಮಂದಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ:
ಮಾಯಾ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪೋ*ರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 20.31 ಮಂದಿ ಅಶ್ಲೀ*ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ವೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
* ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲ.
