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- ಖಾಲಿ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ನೀಡಿ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್! ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಚ್ ಕೊಡಿ
ಖಾಲಿ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ನೀಡಿ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್! ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಚ್ ಕೊಡಿ
ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ 5 ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆಕೊರ್
ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಯ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ 5 ಡೆಕೋರ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿ, ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿ ನೇತುಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ನೇತಾಡುವ ಗಿಡಗಳು ಜಾಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ
ಮನೆಯ ಖಾಲಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡೋರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಕೇವಲ ಗಿಡಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಮನೆಯ ಥೀಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆರಾಮಿಕ್, ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಂಟ್ರಿ ಏರಿಯಾಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಈ ಸರಳ ಅಲಂಕಾರವು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಈ ಜಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಡೆಕೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
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