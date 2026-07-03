ಮನೆ ಅಲಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನೂ ನೀಡುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಗಿಡಗಳು; ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡಾ ಸುಲಭ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುವಾಸನೆಭರಿತವನ್ನಾಗಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ, ನೀರು ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು
ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು. ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗಿಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಪರ್ಪಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ರಾಕ್
ಪರ್ಪಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ (Purple Shamrock) ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗಿಡ. ಈ ಗಿಡದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?
ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲಾಂಚೊ
ಕಲಾಂಚೊ (Kalanchoe) ಗಿಡವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲು ಮರೆಯುವ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಕಲಾಂಚೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕೊಡಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಹ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ
ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ (Peace Lily) ಹೂವಿನ ಗಿಡವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ನೋಟ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುವಾಸನೆಯನ್ನೂ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗಿಡವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೈಕೆ ಸಲಹೆಗಳು
ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.
ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇರಿಸಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಹೂವುಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಬೆಗೋನಿಯಾ
ಬೆಗೋನಿಯಾ (Begonia) ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಹೂವುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಎಲೆಗಳೂ ಹೌದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಲ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬೆಳಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕುವ ಬದಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಆಂಥೂರಿಯಂ
ಆಂಥೂರಿಯಂ (Anthurium) ಗಿಡವು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದರ ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅರಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?
ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುಳಿತರೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
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