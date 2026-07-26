ಡ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಈ ಸುಂದರ ಓಲೆಗಳು ಡಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್, ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಯರಿಂಗ್ಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ಗಳಿವೆ.
ಕಮಲದ ಶೈಲಿಯ ಈ ಡ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗುಂಗುರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಗುಂಗುರು ಇರುವ ಓಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿರುವ ಈ ಡ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ನ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಕ್ಕಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಓಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಡ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ನ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರಳ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಓಲೆಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
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