ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಿರೋಭೂಷಣವಾದ ಇದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲೂ ಸಹಕಾರಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ನವಿಲು ಗರಿ ಪ್ರಿಯ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇಡುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ, ಧನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನವಿಲು ಗರಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿ, ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ (Success) ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ (Door Frame) ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆದು, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತದೆ.
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