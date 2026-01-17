- Home
ಸೈಬರ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಯುದ್ಧ: 42 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು!
ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 42 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
42 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (Anasuya Bharadwaj) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳದ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ದೂರು:
ಅನಸೂಯಾ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence - AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 42 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು:
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (IPC) ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಾದ 75, 79, 336(4), 351 ಮತ್ತು 356 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ (IT Act) ಸೆಕ್ಷನ್ 66E ಮತ್ತು 67 ಅನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. "ಇದು ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವಲ್ಲ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನೇರ ದಾಳಿ" ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡ ಅನಸೂಯಾ: ನಟಿ ರಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನಸೂಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಾಶಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ (Double Meaning) ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅನಸೂಯಾ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಶಿ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶೋನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಾರದ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದವರನ್ನು ಅಂದೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಅಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ತಪ್ಪಾದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಷ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಶಕ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಬದಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ‘ಪುಷ್ಪ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಸೂಯಾ, ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕಿರುಕುಳದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಂದಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
