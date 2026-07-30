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- ಈ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಳೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್: ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್- ಸೂಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಈ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಳೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್: ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್- ಸೂಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಾಗಿ ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಧರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಘೂಂಗರೂ ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು
ಆಗಸ್ಟ್ ಬಂತೆಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ಶುರು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಒಂದೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಘೂಂಗರೂ ಬಳೆ
ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಘೂಂಗರೂ ಬಳೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಬಳೆಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಬಳೆಗಳು
ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವೈರಲ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಈ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಬಳೆಗಳು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಈ ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ಬಳೆ
ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ವೈರಲ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಈ ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ಬಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ಗಂಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು: ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಗಂಟೆ ಬಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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