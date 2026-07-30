ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ನ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಪತಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಫೆ-ಶೈಲಿಯ ಅಡುಗೆಗೂ ₹1,000 ಪಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಡುಗೆಯ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಪತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಊಟಕ್ಕೆ ₹1,000 ಬಿಲ್! ವೈರಲ್ ದಂಪತಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ..!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲದ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಫೆ-ಶೈಲಿಯ ಊಟಕ್ಕೂ ₹1,000 ಪಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಒಪ್ಪಂದ!

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ಪ್ರಿಯಾ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ, "ನಾನು ಕ್ಯಾಫೆ ಶೈಲಿಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೌಲ್ಯ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವರ ಪತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊಟಕ್ಕೂ ₹1,000 ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಹಾಸ್ಯವೇ ಇಂದು ಅವರ ಮನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಅಡುಗೆಗೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ..!

ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಹಣ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ, ಯೋಜನೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ "ಅದೃಶ್ಯ ಶ್ರಮ"ವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್‌ನಿಂದ ಫುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ವರೆಗೆ..!

ಮೂಲತಃ ಚಂಡೀಗಢದವರಾದ ಪ್ರಿಯಾ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಫುಡ್ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿದರು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?

ಪ್ರಿಯಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹15,000 ರಿಂದ ₹20,000ವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸದೇ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿರುವ ಫುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಣವೂ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್..!

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವರು "ಪ್ರೀತಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಮೌಲ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಗುರುತಿನ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.