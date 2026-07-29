- Home
- Life
- Fashion
- ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸುಂದರಿಗೆ Mrs. Earth Elite ಕಿರೀಟ: ಯಾರೀಕೆ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸುಂದರಿಗೆ Mrs. Earth Elite ಕಿರೀಟ: ಯಾರೀಕೆ
ಗುಜರಾತ್ನ ಭೂಮಿಕಾ ಶಜ್ವಾನಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಎಲೈಟ್ 2026' ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಸುಂದರಿ
ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಸುಂದರಿ, ಗುಜರಾತ್ನ ಭೂಮಿಕಾ ಶಜ್ವಾನಿ. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಎಲೈಟ್ 2026 (Mrs. Earth Elite 2026) ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ; ಇಂದಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದಷ್ಟೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭೂಮಿಕಾ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು
ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಭೂಮಿಕಾ ಶಜ್ವಾನಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.
ಪ್ರಯಾಣ
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಕಾ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ ಕೌಶಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಸಂದರ್ಶನ ಸುತ್ತು
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಕಾ, ಸಂದರ್ಶನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು. ಇಂದಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಕಾ ಶಜ್ವಾನಿ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುವ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಭೂಮಿಕಾ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮ, ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನೇಕ ಜನರು ಭೂಮಿಕಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಆಗರ
ಈಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಥ್ ಎಲೈಟ್ 2026 ಆದ ನಂತರ, ಭೂಮಿಕಾ ಶಜ್ವಾನಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.