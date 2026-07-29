ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ಯಾ? ಬೆಂಕಿ ಸರಿ ಉರೀತಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗಾಗಿ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಲೇಖನವು ವಿನೆಗರ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇನೋ ಬಳಸಿ ಕಪ್ಪಾದ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಪ್ಪಾದ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದಂತೆಯೇ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಳಕು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು—ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುವಾಗ. ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ
ಬರ್ನರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಿಡ್ಡಿನ ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ
ಬರ್ನರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯ ಹಗುರವಾದ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ನರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಸುಟ್ಟ ಬರ್ನರ್ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಇನೋ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇತರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಇನೋ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇನೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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