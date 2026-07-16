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- Why snakes like Sandalwood: ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾವು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏಕೆ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
Why snakes like Sandalwood: ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾವು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏಕೆ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
Why snakes like Sandalwood: ಈ ಮರದ ಸುಗಂಧವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ
ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮರವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹಾವುಗಳು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಅರಸಿ ಬರುವುದು ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಬದುಕುವ ತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೋ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಸುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಮರದ ಸುಗಂಧವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?.
1. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Cold-blooded logic)
1. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Cold-blooded logic)
ಹಾವುಗಳು 'ಶೀತ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು' (ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು) ಅಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಕಿರು ಹವಾಮಾನ' (Microclimate) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವುಗಳು ಈ ಮರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ.
2. ದಟ್ಟವಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ
2. ದಟ್ಟವಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹದ್ದು ಅಥವಾ ಇತರ ಬೇಟೆಗಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಆಹಾರದ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ
3. ಆಹಾರದ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವು ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ 'ಊಟ' ಮತ್ತು 'ವಾಸ'ದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ.
4. ಸುವಾಸನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ
4. ಸುವಾಸನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಗಿಲ್ಲ (ಅವು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತವೆ). ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಅತೀ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವಿರುವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾವುಗಳಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೋರಾಟವೇ ಹೊರತು ಸುವಾಸನೆಯ ಮೋಹವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ, ಹಾವುಗಳು ತಂಪು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
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