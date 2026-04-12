South Korea school lunch viral: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಈ ಮೆನ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾದರಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನೋಡಿ, "ಶಾಲಾ ಊಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿರುತ್ತದೆ ಈ ಊಟದ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ?
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಶಾಲಾ ಊಟದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮತೋಲನ. ಈ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಾಗಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಅಥವಾ ಟೋಫು (Tofu) ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಸಿರು ಸಲಾಡ್, ಕೊರಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಅಂಶವಿರುವ 'ಕಿಮಚಿ' ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಚನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಜೀನಿಕ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ
OECD ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಪ್ರಮಾಣ (Obesity rate) ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 5-7% ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
1953 ರ ಕೊರಿಯಾದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಶುರುವಾದ ಈ ಕಿರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ, "ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.