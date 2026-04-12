ವಿಶ್ವದ ಈ 5 ಕಡೆ ಮಳೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹೆಸರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
World wonders in Kannada: ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬೀಳದ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಜಾಗಗಳಿವೆ! ದಶಕಗಳಿಂದ ಹನಿಯೂ ಬೀಳದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನ 5 ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಳೆಯೇ ಬೀಳದ ಜಾಗಗಳು
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಬಹುದು! ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಮಳೆಯೇ ಬೀಳದ ವಿಶ್ವದ 5 ವಿಚಿತ್ರ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಬೀಳಲ್ಲ
ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳು ಎಂತಿವೆ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮರುಭೂಮಿ
ನಮೀಬಿಯಾದ ನಮೀಬ್ ಮರುಭೂಮಿ ತನ್ನ ಎತ್ತರವಾದ ಕೆಂಪು ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸಮುದ್ರದ ಮಂಜಿನಿಂದಲೇ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮರುಭೂಮಿಯು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ.
ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್
ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ವಾಡಿ ರಮ್ ಮರುಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಿನೆಮಾ ಸೆಟ್ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ 'ಗ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್' (Glamping) ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 'ಚಂದ್ರನ ಕಣಿವೆ' (Valley of the Moon) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಮಭರಿತ ಮರುಭೂಮಿ
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಮ್ಯಾಕ್ ಮುರ್ಡೋ ಡ್ರೈ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜಾಗವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ
ಚಿಲಿಯ ಅಟಕಾಮಾ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆಯನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು! ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಲೋಕದಂತಿದೆ.
ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬರಡಿನ ಸಂಗಮ
ಅಮೆರಿಕಾದ ಡೆತ್ ವ್ಯಾಲಿ ತನ್ನ ಸುಡುವ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಬಯಲುಗಳು (Salt Pans) ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
