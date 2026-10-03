Mystery of Nagas: ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಬುದ್ಧ... ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಳಿಯೇ ನಾಗರಹಾವು ಸದಾ ಇರುವುದೇಕೆ?
Mystery of Nagas: ಶಿವನ ಕೊರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬುದ್ಧನ ಧ್ಯಾನದವರೆಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಸದಾ ಇರುವುದೇಕೆ? ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ನಾಗಲೋಕದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ
ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ
ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ 'ನಾಗ ಜೀವಿಗಳು' (Nagas) ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವೇ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೇ? ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ನಾಗ ಜೀವಿಗಳು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳತ್ತ ಏಕೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು? ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾಗರಹಾವು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ನಾಗ’ರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ
ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ನಾಗ’ರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ
ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯರು (Occult Powers)
ನಾಗ ಜೀವಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢ 'ರೆಪ್ಟಿಲಿಯನ್' (ಸರೀಸೃಪ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ) ಜೀವಿಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ (Occult Powers) ಹಾಗೂ ಕಾಲ-ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ
ನಾಗ ಜೀವಿಗಳು ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ತಪಃಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳತ್ತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಗನಿರುವುದು, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಬುದ್ಧನ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆ
ಬುದ್ಧನ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆ
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾಗ, 'ಮುಚಲಿಂದ' (Mucalinda) ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಗರಾಜನು ಬಂದು ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಹೆಡೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕೊಡೆಯಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದನು. ಬುದ್ಧನ ಅಗಾಧ ತಪಃಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ನಾಗರಹಾವು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿತು ಎಂದು ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ
ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ
ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾಗರಹಾವಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರಾದ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, 'ಧರಣೇಂದ್ರ' ಎಂಬ ನಾಗದೇವತೆ ಬಂದು 7 ಹೆಡೆ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಸದಾ 7 ಹೆಡೆಗಳ ನಾಗರಹಾವು ಇರುತ್ತದೆ.
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