ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೀರುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ?, ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ
Iron wardrobe cleaning Tips: ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಲ್ಮೇರಾ (ಬೀರು) ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳ ದಪ್ಪನೆಯ ಪದರವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲೆಯಾಗುತ್ತೆ?
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲೆಯಾಗುತ್ತೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಲ್ಮೇರಾ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ಗುರುತುಗಳು, ಧೂಳು, ತುಕ್ಕಿನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲೆಗಳು ಜಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಕೊಳೆಯ ಪದರವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಲ್ಮೇರಾ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮನೆಮದ್ದು
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮನೆಮದ್ದು
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar) ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಲ್ಮೇರಾ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಗುರವಾದ ಕಲೆಗಳು, ಬೆರಳುಗಳ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲೆಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರ ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ (Cotton cloth) ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಲ್ಮೇರಾವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಮೇರಾದ ಹೊಳಪು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಲ್ಮೇರಾ ಮೇಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2-3 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಯಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಇದರ ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಗುರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಮೇರಾ ಮೇಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡಿನ ಗುರುತುಗಳೂ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಾಬೂನಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು
ಸಾಬೂನಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಲ್ಮೇರಾ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೂನಿನ ದ್ರಾವಣದಿಂದಲೂ (Soap solution) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಡೀ ಅಲ್ಮೇರಾವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಂಜ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನ ಹಗುರವಾದ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
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