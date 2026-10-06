ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭೇಟಿ; ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು-ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಮನೆತನದ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Kajal Aggarwal Visits Mysuru: ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭೇಟಿ; ನಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಮನೆತನದ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅರಮನೆಯ ಭವ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಟಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಭೇಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು ಕಾಜಲ್ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೀಡಿದ ಈ ಭೇಟಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಟಿಯ ಆಗಮನವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಕಾಜಲ್ ಅವರ ಅರಮನೆ ಭೇಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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