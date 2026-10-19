ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದು, ಕಚ್ಚಿದರೆ ಖತಂ! ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 4 ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿವು..! ನಾಗರ ಹಾವಿಗಿಂತ ಡೇಂಜರ್
ಹಾವುಗಳು: ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು..
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು, ಹೆಬ್ಬಾವು ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ 4 ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಾ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ವೈಪರ್...
ಸಾ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ 1-2 ಅಡಿ ಇದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಂಪ್-ನೋಸ್ಡ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ಕಚ್ಚಿದರೆ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್
ಗ್ರೀನ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಿಂಧ್ ಕ್ರೈಟ್ 2-3 ಅಡಿ ಇದ್ದು, ಇದರ ವಿಷವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಧ್ ಕ್ರೈಟ್ (Sindh Krait)
ಕ್ರೈಟ್ (krait) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಹಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೈಟ್ ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ವಿಷವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವವರೆಗೂ ತಮಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಬಹುದು; ಇದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂಪ್-ನೋಸ್ಡ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ (Hump-nosed Pit Viper)
ಇದು ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವು. ಇದರ ಮೂತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡುಬ್ಬದ (hump) ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಣ್ಣವು ಬಂಡೆಗಳ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಒಣ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ (kidney failure) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.