ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡೋ ಹಾವು ಇದು.. ಇದರ ವಿಷ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಯಮಲೋಕ ಫಿಕ್ಸ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಹಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಹಾವು ಯಾವುದು? ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗಂಟೆಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಹಾವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹಾವು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಪೊದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಇಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಬಾವಲಿಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಈ ವೇಗದಿಂದಲೇ ಇದು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ.. ಬಾಯಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು 14 ಅಡಿಗಳವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ದೇಹ ಆಲಿವ್ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಾಯಿಯ ಒಳಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ಇದು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ 'ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯ ಎದುರಾದರೆ ಸತತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಹಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ದೇಹದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬುಸುಗುಡುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಲಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಬಾವಲಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ. ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಬೇಟೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವಿಷ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ ಎಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಡಮಾಡದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಆಂಟಿವೆನಮ್ (ವಿಷ ನಿರೋಧಕ ಮದ್ದು) ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಶುರುವಾದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯುವುದು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷ ಹೀರುವುದು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.
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