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- ಒಂದು ಹಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಷವೇರಿ ಹಾವು ಸಾಯುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ!
ಒಂದು ಹಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಷವೇರಿ ಹಾವು ಸಾಯುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ!
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರಾಣಪಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ವಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಹಾವು ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಯುತ್ತಾ? ಬನ್ನಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಒಂದು ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಆ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ? ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾವು ಯಾವ ಜಾತಿಯದ್ದು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷ ದೇಹ ಸೇರಿದೆ? ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಚ್ಚಿದ ಗಾಯದಿಂದ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ?
ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳ ವಿಷವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ವಿಷ ನಿರೋಧಕತೆ' (Venom Resistance) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಷದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ನಾಗರಹಾವುಗಳು (Cobra) ತಮ್ಮದೇ ಜಾತಿಯ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿಷವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ವಿಷವೇ ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು.
ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇದೆಯಾ?
ಒಂದು ಹಾವಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಒಂದು ಜಾತಿಯ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಬೇರೊಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಆ ವಿಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳ ವಿಷದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳ ವಿಷ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಹಾವಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯ ವಿಷವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದಂತಹ (King Cobra) ಅತಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಆ ಹಾವು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾವಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಹಾವುಗಳು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ, ವಿಷದಿಂದ ಅವು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ವಿಷವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಾವು ತನ್ನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು.
ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಿದ ಗಾಯದಿಂದಲೂ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಾವು ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ.
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