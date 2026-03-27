ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು 5 ಟಿಪ್ಸ್! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದೆ, ತೂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಳಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು!
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಊಟ ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಇರಲಿ
ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿದ್ದು, ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
15 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಬೇಕು
ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಶೇಖರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣಬಹುದು.
ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿ, ಟೀ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬದಲು ನೀರು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
'ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಈಟಿಂಗ್' ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಈಟಿಂಗ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
