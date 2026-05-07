ಮೇ 14 ರಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಂದ ಹಣವು ಹಣವೇ!
May 14 ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ಆರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 14 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಧನದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟುವುದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಮ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಶಮಾಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರವು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳವೂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ.
