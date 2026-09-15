ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ, ಬಟ್ಟಲು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್!
How to unstick stainless steel bowls: ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಲಭವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ
ಸುಲಭವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಿಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಟಗಳು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ತೀರಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯಾಡದೆ 'ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್' (ಶೂನ್ಯ ಒತ್ತಡ) ಉಂಟಾಗಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಳೆದರೂ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವುದು, ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಸಂದು ಕೆರೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೂ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುಲಭ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಇಕ್ಕಳದಿಂದ ಹಿಡಿಯಿರಿ
ಇಕ್ಕಳದಿಂದ ಹಿಡಿಯಿರಿ
ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟದೆ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇಕ್ಕಳ (Pincer / Sandasi) ಅಥವಾ ದಪ್ಪನೆಯ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಟ್ಟೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲಘು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲಘು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low flame) ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಿರುವ ತಟ್ಟೆಯ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಾಗುವಂತೆ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಲಘುವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. (ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮವಾಗಿ ಶಾಖ ತಾಗುವಂತೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ).
ತಕ್ಷಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕೈಗೆ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಮೇಲಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಎಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ತಿರುಗಿಸಿ. ಎರಡೂ ತಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ!
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು?
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು?
ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ 'ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ' (Thermal Expansion) ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ..
ಯಾವುದೇ ಲೋಹಕ್ಕೆ (ಸ್ಟೀಲ್) ಶಾಖ ತಾಗಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ (ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ).
ನಾವು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಹೊರಗಿರುವ (ಕೆಳಗಿನ) ತಟ್ಟೆಯು ಮೊದಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತಟ್ಟೆ ಹಿಗ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಎರಡು ತಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಾಳಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ (ಶೂನ್ಯ ಒತ್ತಡ) ಒಡೆದುಹೋಗಿ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಳಗಿನ ತಟ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Safety Tips)
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Safety Tips)
ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ: ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ತನ್ನ ಆಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಗುವ (ಟೇಪರ್ ಆಗುವ) ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15-20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು.
ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ: ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಗನೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆಯ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ: ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಕೇವಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿಸಿದರೆ ಅವು ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
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