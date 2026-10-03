ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಬಿಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೃದುವಾದ, ರುಚಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಬಿಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೃದುವಾದ, ರುಚಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಲು ಈ ದೋಸೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಿಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ – 2 ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿ – 1 ಕಪ್
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ – ½ ಕಪ್
ಅವಲಕ್ಕಿ – ¼ ಕಪ್
ಮೊಸರು – 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಸಕ್ಕರೆ – ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ನೀರು – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ – ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಲು
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
1. ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಹಸಿರು ಹೊರಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿಡಿ
ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
3. ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ
ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗುವವರೆಗೆ ಇಡಿ.
5. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗುವಂತೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
6. ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಿ
ತವಾವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹರಡಲು ಬಿಡಿ. ದೋಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ದೋಸೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಮೂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
7. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಿರಿ
ರುಚಿಕರವಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬಹುದು.
ರುಚಿಯ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಈ ದೋಸೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಿಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ರುಬ್ಬುವುದರಿಂದ ದೋಸೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗಿಸುವುದು ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.