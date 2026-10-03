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ಪಾದಗಳ ಒಡಕು ನಿವಾರಣೆಗೆ 6 ಮಾರ್ಗಗಳು

ಪಾದಗಳ ಒಡಕು ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.

health-life Oct 03 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits: Getty
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ವ್ಯಾಸಲಿನ್

ಒಂದು ಚಮಚ ವ್ಯಾಸಲಿನ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.

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ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳ ಒಡಕು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಅಲೋವೆರಾ

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಪಾದಗಳ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

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ನಿಂಬೆರಸ

ಪಾದಗಳ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಂಬೆರಸವು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಪಾದಗಳ ಬಿರುಕಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

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ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್

ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಾದಗಳ ಬಿರುಕಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.

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