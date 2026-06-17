In-Store Shopping: 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಡೆಲಿವರಿ Vs ಅಂಗಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
Why people still shop in stores: ಇವತ್ತಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ, ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೇರೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ನಾವೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ
ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಟೈಲರ್ಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಹೊಲಿದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಣ ಪೋಲಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ
ಹಣ ಪೋಲಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ
ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಪೋಲಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ
ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಸೈಜ್, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ 100% ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲ್ಲ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲ್ಲ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾನವೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿರು
ಈ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿರು
ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಅಲೆದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು... ಹೀಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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