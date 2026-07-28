₹1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಖರೀದಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ₹300-400ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ!
ಒಂದು ಕಿಲೋ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು 800-1000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು 300-400 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು?
ಗೋಡಂಬಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ತಿಂಡಿ. ಸೂಪ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಗೋಡಂಬಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ರೂ. 800 ರಿಂದ ರೂ. 1000 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಗಳು ರೂ. 500-600 ಗೆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಬದಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಗಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಪಲಾಸ (ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ)
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಲಾಸ-ಕಾಶಿಬುಕ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶವು ಗೋಡಂಬಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹800-₹1000 ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ₹400 ರಿಂದ ₹600 ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜನಾರೆಡ್ಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ)
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಗಾರೆಡ್ಡಿಕುಂಡಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಡಂಬಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೋರಿ (ಗೊನಜೆಮಾ)
ಕೊನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಡಂಬಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಅವರು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಗೊಡಂಬಿ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುರಿಯುವಿಕೆಯು ಈ ದೇಶದ ಗೋಡಂಬಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಮೋರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ?
ಪಲಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೊರಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೀಜಗಳು (ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆ) ₹800-₹1000, ಪಲಾಸದಲ್ಲಿ ₹400-₹600. ಹೊರಗೆ ವಿಭಜನೆ ₹700-₹800, ಪಲಾಸದಲ್ಲಿ ₹450-₹500. ಹೊರಗೆ ₹600-₹700, ಪಲಾಸದಲ್ಲಿ ₹300-₹400. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೆಂತ್ಯ 30 ರೂ.ಗೆ... ನಿಜವೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹30 ಗೆ ಗೋಡಂಬಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಜಮತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ನಲಾ' ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕಚ್ಚಾ ಗೋಡಂಬಿ. ಅವುಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲ. ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಡಂಬಿ ₹30 ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ.
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