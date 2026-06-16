DMart Jobs: ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ
DMart hiring strategy: ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸದಾ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸದಾ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತು
ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.