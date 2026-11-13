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- ದುಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾಕು... ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ
ದುಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾಕು... ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ
Rose plant care: ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ದೇಸಿ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
3 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೇಸಿ ಟಿಪ್ಸ್
3 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೇಸಿ ಟಿಪ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಗಿಡ ಪೊದೆಯಂತಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗು ಅರಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಲು ಈ 3 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೇಸಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
1. ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ (Pruning) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
1. ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ (Pruning) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳ ನಿಯಮವಿದೆ—ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ಕೊಂಬೆಗಳು ಗಿಡದ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೂನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ, ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಗಳಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗುಲಾಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲೇ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
2. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯೇ ಗೊಬ್ಬರ
2. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯೇ ಗೊಬ್ಬರ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಎಸೆಯುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಹಿಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಈ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ, ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
3. ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ
3. ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ
ಗಿಡ ಕೇವಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಲದು, ಹೂವು ಬಿಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಎರಡು ಹಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತ ಹಳೆಯ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿಯ (Mustard Cake) ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹೂವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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