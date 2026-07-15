ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಗೃಹ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ (HOAs) ನಿಯಮಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಡ್ರೈಯರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಡತನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ 'ಒಣಗಿಸುವ ಹಕ್ಕು' ಚಳವಳಿ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಮೆರಿಕದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಒಣಗಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅಪರೂಪ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು (ಡ್ರೈಯರ್ಗಳು) ಬಂದ ನಂತರ, ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೃಹ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ (Homeowners Associations - HOAs) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಗೃಹ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳು
ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಗೃಹ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳು (HOAs) ತಮ್ಮ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ 'ನೋಟ'ವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು HOAಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲೂ, ಅನೇಕ ಸಂಘಗಳು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. 1960ರ ದಶಕದಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದವು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಪನಂಬಿಕೆ; ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ಬಡತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದೆ. 'ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರಾ?' ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. 1950 ಮತ್ತು 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ಡ್ರೈಯರ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ (ಟೆರೇಸ್) ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈಯರ್ ಇರುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಶೀತ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 2020ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ 80%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
'ಒಣಗಿಸುವ ಹಕ್ಕು' ಚಳವಳಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ರೈಟ್ ಟು ಡ್ರೈ' (ಒಣಗಿಸುವ ಹಕ್ಕು) ಚಳವಳಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೈಯರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಳವಳಿಯು ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದರ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.