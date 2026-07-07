Natural ingredients for Sink Cleaning: ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೊಳೆ, ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲು ಈ ಪೌಡರ್ ರಾಮಬಾಣ
Natural ingredients for Sink Cleaning : ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿಂಕ್ನ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಹಾರದ ಕಣಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಜಿರಳೆಗಳನ್ನುಓಡಿಸಬಹುದು.
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Image Credit : youtube @Gunmanart
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ಸಿಂಕ್ನ ಪೈಪ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು, ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಾಸನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
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Image Credit : AI Image
ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಪುಡಿ (Borax)
ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಜಿರಳೆ ಹೋದಾಗ, ಅವುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
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Image Credit : AI Image
ಡಯಾಟೊಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥ್ (Diatomaceous Earth)
ಇದನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದು, ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಜಿರಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
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